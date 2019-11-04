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Condenan a Thermomix a pagar 24.000 euros por provocar quemaduras a una mujer tras estallar la tapa

El aparato tenía un defecto en la goma que provocó que reventara al alcanzar una temperatura elevada.

FACUA.org
Madrid-04/11/2019
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El Juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid ha condenado a la empresa alemana Vorwerk, fabricante de la Thermomix, a pagar 24.000 euros a una mujer por las graves quemaduras que sufrió al estallar la tapa mientras utilizaba la máquina.

El accidente ocurri&oacut

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