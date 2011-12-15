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Condenan al BBVA por incluir a un cliente sin deudas en una lista de morosos

La endidad no le dio de baja hasta que los tribunales confirmaron, seis años después, la ausencia de deudas con el banco.

FACUA.org
España-15/12/2011
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El Tribunal Supremo ha dado la razón a un cliente frente al BBVA por los daños y perjuicios provocados por incluir por error su nombre en las listas de morosos y no darle de baja hasta que los tribunales confirmaron, seis años después, la ausencia de deudas con la enti

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