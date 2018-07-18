Condis retira 10.000 garrafas de 5 litros de agua Aiguaneu por una investigación de los Mossos
La Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat) ha informado de que un usuario sufrió "efectos adversos leves" tras su ingesta. El lote afectado es el 120721.
FACUA.org / Europa Press
Cataluña-18/07/2018
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La Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat) ha comunicado que la cadena de supermercados Condis ha retirado la comercialización de los envases de 5 litros de agua mineral natural de la marca Condis Manantial Aiguaneu del lote 120721 por investigaciones que están r