Conexión Valladolid, otro festival que se suma a los denunciados por FACUA
La organizadora del evento, Pasión Eventos Management, impide la entrada al recinto con comida y bebida que hayan sido adquiridas en el exterior.
FACUA.org
Castilla y León-21/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Conexión Valladolid Festival 2019, que se celebra los próximos días 21 y 22 de junio en la ciudad castellanoleonesa, por impedir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida del exterior. La denuncia ha sido presentada