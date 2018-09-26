Conoce los precios del transporte público de Sevilla
FACUA Sevilla te muestra de forma gráfica los precios más comunes de los distintos transportes públicos que existen para desplazarse por la ciudad.
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Sevilla-26/09/2018
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Sevilla tiene una red de transporte público amplio, y que permite desplazarse en toda la ciudad utilizando diferentes formas. FACUA Sevilla recoge en esta infografía los precios más comunes de los distintos billetes, bonos y tarjetas para que los consumidores puedan disponer