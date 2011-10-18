Constituido el Consejo Asesor de la Fundación FACUA
Durante la celebración de la reunión trimestral del Patronato se aprobó la propuesta de modificación de los estatutos para la inclusión de dicho órgano.
FACUA.org
España-18/10/2011
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El Patronato de la Fundación FACUA ha aprobado en su reunión ordinaria, correspondiente al tercer trimestre del año, la constitución del su Consejo Asesor. En dicho encuentro, celebrado el pasado 15 de septiembre, se aprobó la propuesta de modificación de