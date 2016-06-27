'Consumidores en Acción', el newsletter diario de FACUA, alcanza su número 2.000
La publicación informa de lunes a viernes de la actualidad del consumo y las acciones de FACUA en defensa de los consumidores.
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España-27/06/2016
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Consumidores en Acción, el boletín de noticias diario de FACUA-Consumidores en Acción, alcanza este lunes su número 2.000. Se trata de una cifra simbólica que viene a refrendar el compromiso por parte de la asociación de mantener informa