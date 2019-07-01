Consumidores, sindicatos y vecinos de Sevilla reclaman una regularización de los horarios comerciales
FACUA Sevilla, junto al resto de organizaciones sociales, insta a los partidos políticos a tomar medidas que potencien los derechos de los consumidores y trabajadores y protejan los distintos tipos de comercio.
FACUA.org
Sevilla-01/07/2019
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