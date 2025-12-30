Consumo exige a siete plataformas que retiren su oferta de alojamiento vacacional en zonas ocupadas por Israel
Ha localizado 138 anuncios de alojamientos turísticos ubicados en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.
Europa Press
Internacional-30/12/2025
Imagen: Europa Press | Contacto | Nasser Ishtayeh.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a siete plataformas de alojamiento vacacional que retiren los 138 anuncios de alojamientos que tienen publicitados en territorio palestino ocupado por Israel.
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy