Nuestras acciones

Consumo oculta a FACUA qué medidas ha emprendido ante 78 de sus 101 denuncias por fraudes masivos presentadas en lo que va de legislatura

El ministerio solo ha informado a la asociación de la apertura de un expediente sancionador. FACUA considera lamentable la falta de transparencia.

FACUA.org
España-24/10/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha presentado más de un centenar de denuncias por abusos y fraudes masivos en lo que va de legislatura y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le oculta qué ha hecho con la inmensa mayoría de ellas.

La asociación considera lamentable la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos