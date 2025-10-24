Consumo oculta a FACUA qué medidas ha emprendido ante 78 de sus 101 denuncias por fraudes masivos presentadas en lo que va de legislatura
El ministerio solo ha informado a la asociación de la apertura de un expediente sancionador. FACUA considera lamentable la falta de transparencia.
FACUA.org
España-24/10/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado más de un centenar de denuncias por abusos y fraudes masivos en lo que va de legislatura y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le oculta qué ha hecho con la inmensa mayoría de ellas.
La asociación considera lamentable la