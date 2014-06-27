Consumur logra que Bankia realice una dación en pago a una socia
Este acuerdo ha sido gestionado por el servicio de mediación con entidades financieras que la organización presta desde 2010.
FACUA.org
Murcia-27/06/2014
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA, ha logrado que la entidad bancaria Bankia realice una dación en pago a una socia de la organización.
P.D.F acudió a Consumur en el mes de junio de 2013 para ser ase