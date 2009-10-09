Consumur organiza en Alhama de Murcia un festival de Hip Hop
Se abordarán temas relacionados con el consumo como son la problemática de la crisis económica, el consumo responsable, la autoestima y el afán de superación.
FACUA.org
Murcia-09/10/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha organizado para este viernes, 9 de octubre, un festival de Hip Hop. El objetivo principal es fomentar un consumo responsable entre los jóvenes, incidiendo especialmente