Consumur y la Asociación de Trabajadores de la Región de Murcia firman un convenio de colaboración
Se desarrollarán actividades conjuntas en defensa de los colectivos que ambas organizaciones representan.
FACUA.org
Murcia-29/04/2010
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, y la Asociación de Trabajadores de la Región de Murcia han firmado este miércoles un convenio de colaboración.
El objetivo principal es promove