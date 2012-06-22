Consumur y las asociaciones Avesco e Isoeco organizan la II Bioferia de productos ecológicos de la Región de Murcia
Se celebrará el 22 de junio de 18.00 a 24.00 horas en la Plaza de los Grifos de Molina de Segura.
FACUA.org
Murcia-22/06/2012
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, la Asociación de Vecinos Sagrado Corazón (Avesco) y la Asociación de Iniciativas Sociales para el Ecoempleo (Isoeco) organizan la II Bioferia de productos eco