Convenio entre asociaciones de consumidores, vecinos y sindicatos para hacer frente a la siniestralidad laboral
Suscrito por FACUA Sevilla y UCE-Sevilla, la Federación Provincial de AA.VV. Unidad y las centrales sindicales CC.OO. y UGT.
FACUA.org
Sevilla-10/04/2007
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La siniestralidad laboral. Un problema social, un problema de todos es el lema del convenio de colaboración suscrito hoy entre las asociaciones de consumidores FACUA Sevilla y UCE-Sevilla, la Federación Provincial de AA.VV. Unidad y las centrales sindicales CC.OO. y UG