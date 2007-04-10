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Convenio entre asociaciones de consumidores, vecinos y sindicatos para hacer frente a la siniestralidad laboral

Suscrito por FACUA Sevilla y UCE-Sevilla, la Federación Provincial de AA.VV. Unidad y las centrales sindicales CC.OO. y UGT.

FACUA.org
Sevilla-10/04/2007
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La siniestralidad laboral. Un problema social, un problema de todos es el lema del convenio de colaboración suscrito hoy entre las asociaciones de consumidores FACUA Sevilla y UCE-Sevilla, la Federación Provincial de AA.VV. Unidad y las centrales sindicales CC.OO. y UG

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