Cuatro campañas compiten por ser elegidas #ElAnuncioMásMachista del Año
Se trata de anuncios de las tarifas de roaming de Vodafone, la empresa de alquiler de coches Sixt, un champú anticaída de la marca VR6 y las galletas Princesa de Artiach.
FACUA.org
España-14/03/2017
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Cuatro campañas machistas compiten por ser elegidas El Peor Anuncio del Año en la octava edición de los premios lanzados por FACUA-Consumidores en Acción. Se trata de anuncios de las tarifas de roaming de Vodafone, la empresa de alquiler de coches Sixt, un champú anticaída de la marca VR