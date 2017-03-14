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Cuatro campañas compiten por ser elegidas #ElAnuncioMásMachista del Año

Se trata de anuncios de las tarifas de roaming de Vodafone, la empresa de alquiler de coches Sixt, un champú anticaída de la marca VR6 y las galletas Princesa de Artiach.

FACUA.org
España-14/03/2017
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Cuatro campañas machistas compiten por ser elegidas El Peor Anuncio del Año en la octava edición de los premios lanzados por FACUA-Consumidores en Acción. Se trata de anuncios de las tarifas de roaming de Vodafone, la empresa de alquiler de coches Sixt, un champú anticaída de la marca VR

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