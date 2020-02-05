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Cuatro vulnerabilidades críticas en WhatsApp Web expusieron a los usuarios ante chats maliciosos

El agujero de seguridad permitía el acceso a los archivos del sistema de la aplicación e inyectar código arbitrario en el dispositivo del usuario que recibiera el mensaje.

Europa Press
Internacional-05/02/2020
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Un total de cuatro fallos de seguridad críticos en la versión para ordenadores PC y Mac de la aplicación de mensajería WhatsApp expusieron los dispositivos de los usuarios, a los que un atacante podía acceder a través del enví

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