Decathlon alerta de la retirada del Frontal Delantero Onnight 410 por riesgo de quemaduras
En ciertas condiciones la batería podría llegar a sobrecalentarse durante la recarga. Ha pedido a los usuarios que dispongan de uno que lo devuelvan a sus establecimientos.
FACUA.org
España-04/11/2019
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Imagen: Decathlon.
Decathlon ha alertado de la retirada del Frontal Delantero Onnight 410 de la marca Kalenji/Geonaute por un posible riesgo de quemaduras.
La empresa explica que las unidades objeto de la retirada son aquellas que se vendieron entre el 18 de febrero de 2014 y el 20 de septiembre de 2018, con