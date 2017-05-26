Más noticiasCaso similar al fraude de Volkswagen

Demanda colectiva contra General Motors en EEUU por trucar sus motores diésel para ocultar emisiones

Los modelos que podrían incorporar estos dispositivos son los Chevrolet Silverado y GMC Sierra con motor diésel Duramax fabricados entre 2010 y 2016.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-26/05/2017
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La firma de abogados Hagens Berman, especializada en demandas colectivas en EE UU, ha denunciado al grupo automovilístico estadounidense General Motors en dicho país por utilizar un software similar al que usó Volkswagen para manipular los controles de emisiones en unos 705.0

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