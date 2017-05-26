Demanda colectiva contra General Motors en EEUU por trucar sus motores diésel para ocultar emisiones
Los modelos que podrían incorporar estos dispositivos son los Chevrolet Silverado y GMC Sierra con motor diésel Duramax fabricados entre 2010 y 2016.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-26/05/2017
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El Cherolet Silverado y el GMC Sierra, ambos fabricados entre 2010 y 2016, podrían haber manipulado los tests de emisiones. | Imagen: flickr.com/albargan (CC BY-ND 2.0).
La firma de abogados Hagens Berman, especializada en demandas colectivas en EE UU, ha denunciado al grupo automovilístico estadounidense General Motors en dicho país por utilizar un software similar al que usó Volkswagen para manipular los controles de emisiones en unos 705.0