Más noticiasSu cerebro sólo está cubierto por su cuero cabelludo

Denuncia haber sido dada de alta sin parte del hueso del cráneo por no tener papeles

Fue intervenida de urgencias tras diagnosticarle un accidente cerebrovascular. El hospital asegura que tienen que pasar al menos seis semanas para poder operarla de nuevo.

FACUA.org
España-16/05/2013
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Una ciudadana hondureña asegura haber recibido el alta forzosa sin que le hayan colocado parte del hueso del cráneo tras ser operada de urgencias. El Hospital General Universitario de Valencia

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