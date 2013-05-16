Denuncia haber sido dada de alta sin parte del hueso del cráneo por no tener papeles
Fue intervenida de urgencias tras diagnosticarle un accidente cerebrovascular. El hospital asegura que tienen que pasar al menos seis semanas para poder operarla de nuevo.
FACUA.org
España-16/05/2013
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