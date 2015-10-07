Nuestras accionesEl titular de la licencia de la marca XTerra en España es José González Rojas

Denuncian caos organizativo y problemas de seguridad en el circuito de triatlón XTerra Reino de Granada

FACUA Granada recomienda a los afectados que reclamen la devolución de su dinero y los gastos que tuviesen. La asociación prepara una denuncia ante el Ayuntamiento y la Junta.

FACUA.org
Granada-07/10/2015
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Numerosos participantes en el circuito de triatlón XTerra Reino de Granada celebrado este domingo están denunciando el caos organizativo y los graves problemas de seguridad que sufrieron durante el evento.

Varios afectados han contactado este miércoles con FACUA Granad

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