Denuncian caos organizativo y problemas de seguridad en el circuito de triatlón XTerra Reino de Granada
FACUA Granada recomienda a los afectados que reclamen la devolución de su dinero y los gastos que tuviesen. La asociación prepara una denuncia ante el Ayuntamiento y la Junta.
FACUA.org
Granada-07/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El titular de la licencia de la marca XTerra en España es José González Rojas, que opera entre otras a través de las sociedades XTerra Spain Events SL y José González Agencia de Representación SL.
Numerosos participantes en el circuito de triatlón XTerra Reino de Granada celebrado este domingo están denunciando el caos organizativo y los graves problemas de seguridad que sufrieron durante el evento.
Varios afectados han contactado este miércoles con FACUA Granad