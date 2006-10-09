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Denuncian la ilegalidad de los contratos suscritos entre el Gobierno y las compañías eléctricas que operan en República Dominicana

Fundecom advierte de la existencia de distorsiones en el cálculo de las elevadas tarifas que pagan los usuarios.

FACUA.org
América-09/10/2006
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La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) de República Dominicana ha denunciado la ilegalidad de los contratos suscritos entre el Gobierno y las compañías eléctricas y la existencia de distorsiones en el cálculo de las elevadas tarifas que p

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