Denuncian la ilegalidad de los contratos suscritos entre el Gobierno y las compañías eléctricas que operan en República Dominicana
Fundecom advierte de la existencia de distorsiones en el cálculo de las elevadas tarifas que pagan los usuarios.
FACUA.org
América-09/10/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) de República Dominicana ha denunciado la ilegalidad de los contratos suscritos entre el Gobierno y las compañías eléctricas y la existencia de distorsiones en el cálculo de las elevadas tarifas que p