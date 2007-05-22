Denuncian que Arte y Naturaleza no cumplía la obligación contractual de mostrar las obras a sus clientes
Una de las querellas argumenta que los reponsables de la empresa diseñaron "un mecanismo defraudatorio que constituye un negocio de tipo piramidal, carente de lógica económica y abocado al fracaso".
FACUA.org
España-22/05/2007
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Arte y Naturaleza no cumplía con la cláusula contractual que le obligaba a mostrar a los clientes las obras de arte que tenían adjudicadas en los contratos dentro de un plazo de quince días a partir de la fecha de solicitud, según la querella presentada por el b