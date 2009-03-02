Denuncian que el 60% de las redes WiFi domésticas son vulnerables a intrusiones externas
El portal 'bandaancha.eu' advierte que algunos proveedores de Internet siguen suministrando routers WiFi configurados con WEP, una encriptación considerada insegura desde el 2003.
FACUA.org
España-02/03/2009
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El portal especializado en telecomunicaciones bandaancha.eu ha recopilado y analizado los datos de 3.326 redes WiFi detectadas desde la vía pública a lo largo de un recorrido de