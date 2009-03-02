Más noticias

Denuncian que el 60% de las redes WiFi domésticas son vulnerables a intrusiones externas

El portal 'bandaancha.eu' advierte que algunos proveedores de Internet siguen suministrando routers WiFi configurados con WEP, una encriptación considerada insegura desde el 2003.

FACUA.org
España-02/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El portal especializado en telecomunicaciones bandaancha.eu ha recopilado y analizado los datos de 3.326 redes WiFi detectadas desde la vía pública a lo largo de un recorrido de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos