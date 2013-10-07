Más noticias

Denuncian una oferta laboral en Internet para buscar camarera "sin hijos, limpia y cachondona"

El secretario general de CCOO en Huelva ha anunciado que trasladará el caso a la Inspección de Trabajo y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

FACUA.org
España-07/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha anunciado que el sindicato llevará a la Inspección de Trabajo y al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) una oferta de trabajo que se encontraba en internet y que decía que se buscaba camarera

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos