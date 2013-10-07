Denuncian una oferta laboral en Internet para buscar camarera "sin hijos, limpia y cachondona"
El secretario general de CCOO en Huelva ha anunciado que trasladará el caso a la Inspección de Trabajo y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
FACUA.org
España-07/10/2013
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El secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha anunciado que el sindicato llevará a la Inspección de Trabajo y al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) una oferta de trabajo que se encontraba en internet y que decía que se buscaba camarera