Desarticulada una banda especializada en clonar tarjetas manipulando los cajeros automáticos
Los detenidos disimulaban en los cajeros una boca lectora y una cámara de grabación con los que conseguían la información de las bandas magnéticas de las tarjetas y los números PIN de los usuarios.
FACUA.org
España-27/12/2010
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La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en clonar tarjetas bancarias manipulando los cajeros automáticos, un método con el que los seis detenidos llegaron a realizar extracciones de efectivo por más de 300.000 euros, principalmente en entidades con