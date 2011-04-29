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Desarticulada una organización que estafó cerca de 1.400.000 euros con falsos premios de lotería

Casi cincuenta personas, víctimas potenciales de la red, ya habían iniciado los contactos para poder cobrar el dinero que creían haber ganado.

FACUA.org
España-29/04/2011
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que estafó 1.390.000 euros con falsos premios de lotería. En la operación han sido detenidas seis personas e identificado a otras 47, residentes en EEUU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia,

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