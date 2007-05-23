Desarticulan la mayor red de distribución de billetes de euro falsos de Europa
En total se detuvo a sesenta y una personas que trataban de introducir los billetes falsos en comercios catalanes.
FACUA.org
Europa-23/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Policía Nacional, los Carabinieri italianos y los Mossos d’Esquadra han desarticulado la mayor red de distribución en Europa de billetes de euro falsos. El núcleo duro de esta organización estaba formado por ciudadanos de origen ghanés que residí