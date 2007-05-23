Más noticias

Desarticulan la mayor red de distribución de billetes de euro falsos de Europa

En total se detuvo a sesenta y una personas que trataban de introducir los billetes falsos en comercios catalanes.

FACUA.org
Europa-23/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Policía Nacional, los Carabinieri italianos y los Mossos d’Esquadra han desarticulado la mayor red de distribución en Europa de billetes de euro falsos. El núcleo duro de esta organización estaba formado por ciudadanos de origen ghanés que residí

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos