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Desde multinacionales hasta pequeños comercios hicieron marketing con la posible victoria de la Roja en el Mundial

Tendrían que devolver el importe de productos adquiridos en determinadas fechas, entregar cheques regalo o aumentar los tipos de interés de productos financieros.

FACUA.org
España-09/07/2010
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que numerosas empresas, desde multinacionales hasta pequeños comercios, hicieron marketing con la posible victoria de la Selección Española en el Mundial de Sudáfrica y tendrían que asumir sus compromisos con los cons

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