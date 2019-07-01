Desestiman la demanda planteada contra un cliente de Euskaltel por la descarga de una película
La juez reprocha a la demandante no haber realizado "ningún tipo de esfuerzo probatorio mínimo" dirigido a justificar la cantidad reclamada.
Europa Press
Euskadi-01/07/2019
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El Juzgado lo Mercantil número 2 de Bilbao ha desestimado la demanda planteada por la productora de cine She fighter LTD contra un cliente de Euskaltel por la supuesta descarga ilegal de un archivo Torrent protegido con derechos de propiedad intelectual, en concreto, la película