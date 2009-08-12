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Desmantelada una red de venta de fármacos, anabolizantes y esteroides

Se han aprehendido 2.500 dosis de sustancias utilizadas habitualmente en el ámbito del culturismo y entrenamiento deportivo.

FACUA.org
España-12/08/2009
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La Guardia Civil, en el marco de la operación W, ha desarticulado una red de venta de diferentes sustancias anabolizantes. En la operación han sido detenidas siete personas y se han incautado 2.500 dosis de diferentes fármacos y productos de sustancias anabolizantes. <

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