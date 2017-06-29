Desmantelada una red que podría haber estafado más de 30 millones de euros a través de la telefonía móvil
Hasta seis empresas españolas, entre ellas Billy Mobile, creada por los impulsores de SeriesYonkis, están acusadas de fraude. La investigación ha durado más de tres años.
FACUA.org
España-29/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Guardia Civil ha desmantelado una red de empresas españolas dedicada presuntamente a cometer fraude en telefonía móvil a través de alertas y números premium. El presunto fraude podría superar los 30 millones de euros y haber dejado a más de 50.0