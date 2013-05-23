Desmienten la supuesta intoxicación de menores por insertarse tampones empapados en alcohol
El Servicio de Salud del Principado de Asturias niega tener constancia de la información publicada por la Cadena Ser sobre tres menores supuestamente tratadas por estas prácticas en sus hospitales.
FACUA.org
Asturias-23/05/2013
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El Servicio de Salud del Principado de Asturias desmiente que los servicios de urgencias de los hospitales de la red pública asturiana hayan tratado a las tres menores supuestamente intoxicadas por haber practicado tampodka.
FACUA.org se hizo eco de e