Destituido el presidente del Banco Vaticano
Estaba siendo investigado por la Fiscalía de Roma, que en 2010 abrió una investigación sobre él por dos casos de supuesto lavado de dinero.
FACUA.org
Europa-25/05/2012
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El presidente del poderoso Instituto para las Obras Religiosas (IOR), más conocido como el Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, ha sido destituido de su cargo tras no superar una moción de censura en el Consejo de Supervisión.
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