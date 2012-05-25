Más noticias

Destituido el presidente del Banco Vaticano

Estaba siendo investigado por la Fiscalía de Roma, que en 2010 abrió una investigación sobre él por dos casos de supuesto lavado de dinero.

FACUA.org
Europa-25/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente del poderoso Instituto para las Obras Religiosas (IOR), más conocido como el Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, ha sido destituido de su cargo tras no superar una moción de censura en el Consejo de Supervisión.

La fuente que inform&oa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos