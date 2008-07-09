Detectado un grave agujero de seguridad en el sistema de nombres de dominio en Internet
Permite suplantar webs aún tecleando el dominio correcto. Descubierto hace seis meses, esta semana se liberan los parches automáticos.
FACUA.org
Internacional-09/07/2008
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Las principales compañías informáticas del mundo, como Microsoft, Sun Microsystems y Cisco, han trabajado en la corrección de un importante fallo de seguridad que afecta a Internet a nivel mundial y distribuyen un parche para corregirlo.
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