Detectan apio no declarado en envases de café con aroma de chocolate de la marca CaféO
La Aecosan informa de que los lotes afectados de este producto son el 18079009 y el 18261016.
FACUA.org
España-13/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado apio no declarado en los lotes 18079009 y 18261016 de los envases de café con aroma de chocolate de 125 gramos de la marca CaféO,