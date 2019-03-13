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Detectan apio no declarado en envases de café con aroma de chocolate de la marca CaféO

La Aecosan informa de que los lotes afectados de este producto son el 18079009 y el 18261016.

FACUA.org
España-13/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado apio no declarado en los lotes 18079009 y 18261016 de los envases de café con aroma de chocolate de 125 gramos de la marca CaféO,

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