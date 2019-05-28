Detectan crustáceos no declarados en dumplings de champiñones y col china de la marca Freshasia Foods
La Aecosan advierte de que el lote afectado tiene un envase de 450 gramos y se corresponde con el número 16/09/2020 y fecha de consumo preferente 19/09/2020.
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España-28/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de crustáceos no declarados en dumplings de champiñones y col china (bok choy) de la marca Freshasia Foods. El lote afectado tiene un envase de 450 gramos y se corresponde con el número 16/09/2020 y fecha de consumo