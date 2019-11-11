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Detectan el envío de un malware a través de correos que suplantan al Ministerio de Economía y Empresa

La Oficina de Seguridad del Internauta alerta de una práctica de 'phishing' que pretende obtener datos personales a través de un correo con el asunto "Documento Importante del Ministerio de Economía y Empresa".

FACUA.org
España-11/11/2019
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alerta de una campaña de correos electrónicos que intentan hacerse pasar por el Ministerio de Economía y Empresa. Esta práctica de phishing pretende conseguir datos del usuario mediante una suplantación de id

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