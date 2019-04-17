Nuestras acciones

Detectan gluten no declarado en delicias de cangrejo de la marca Angulas Manterola, alerta FACUA

La Aecosan informa de que los lotes afectados son los correspondientes a los números 31163, 31170, 31171 y 31172.

FACUA.org
España-17/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de delicias de cangrejo de la marca Angulas Manterola. Los lotes afectados son los correspondientes a los números 31163, 31170, 31171 y 31172.

La Agencia Española de Con

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos