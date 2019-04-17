Detectan gluten no declarado en delicias de cangrejo de la marca Angulas Manterola, alerta FACUA
La Aecosan informa de que los lotes afectados son los correspondientes a los números 31163, 31170, 31171 y 31172.
FACUA.org
España-17/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de delicias de cangrejo de la marca Angulas Manterola. Los lotes afectados son los correspondientes a los números 31163, 31170, 31171 y 31172.
La Agencia Española de Con