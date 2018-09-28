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Detectan proteína de suero de leche no declarada en preparado para flan marca Clarou

Hay afectados once lotes del envase de 400 gramos de los sabores vainilla, chocolate y cookies.

FACUA.org
España-28/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción avisa de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado la presencia de proteína de suero de leche no declarada en el envase de 400 gramos del preparado para flan de la marca Clarou de los sabor

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