Detectan proteínas de leche no declaradas en las barritas de cereales con chips de chocolate Sam Mills, alerta FACUA
El número de lote analizado en el que se encontró es el E1711659 04:21. La fecha de consumo preferente corresponde al 8 de octubre de 2018.
FACUA.org
España-14/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la detección de proteínas de leche no declaradas en las barritas de cereales con chips de chocolate sin gluten de Sam Mills, fabricadas en República Checa.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutr