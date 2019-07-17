Detectan sulfitos no declarados en el etiquetado en lomos de sardinas Ahumados La Cumbre
La Aesan informa de que el producto se presenta en tarrinas de 700 gramos y el lote afectado es el 188, con fecha de consumo preferente del 2 de octubre.
FACUA.org
España-17/07/2019
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Imagen: Ahumados La Cumbre.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alerta de la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado en lomos de sardinas bouquet ahumadas de la marca Ahumados La Cumbre. En concreto el lote afectado es el 188 y tiene fecha de consumo preferente d