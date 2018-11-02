Detectan sulfitos no declarados en sardinas saladas marca Angomar, alerta FACUA
La Aecosan ha tenido conocimiento mediante una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. Se trata del formato de 320 gramos de este producto.
FACUA.org
España-02/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado sulfitos no declarados en sardinas saladas prensadas, de la marca Angomar, procedentes de España.
La Aecosan ha tenido conocimient