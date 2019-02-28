Detectan trazas de huevo no declaradas en albóndigas congeladas marca Felix, alerta FACUA
La Aecosan informa de que los lotes afectados son el 1811940326, 1811941066, 1811940329, 1811941743 y 18111941744, presentados en bolsas de plástico de distintos tamaños.
FACUA.org
España-28/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado trazas de huevo no declaradas en varios lotes de albóndigas congeladas Små Delikatessköttbullar de la marca sueca Felix.<