Detenidas 5 personas en Logroño, Villarreal y Palma por estafar 200.000 euros con préstamos por internet
La estafa consistía en la contratación en masa de préstamos fraudulentos a través de la red. Los arrestados llevaban operando de manera sistemática y habitual desde hace tres años.
Europa Press
España-23/03/2018
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas, por más de 200.000 euros, mediante la contratación en masa de préstamos fraudulentos por internet, como han informado este viernes fuentes policiales en un comu