Detenidas catorce personas vinculadas con el fraude mediante 'phishing'
Trece personas actuaban como intermediarios por recibir transferencias en sus cuentas y remitir el efectivo al extranjero.
FACUA.org
España-29/06/2009
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La Policía Nacional ha realizado dos operaciones en las que ha detenido a catorce personas relacionadas con el fraude por capturar datos bancarios y contraseñas a través de Internet (phishing).
En la primera de ella, iniciada a finales de 2007, se ha arrestado