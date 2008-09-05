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Detenidas cinco personas en Cádiz, Málaga y Jaén tras estafar más 1,5 millones mediante el método del 'phishing'

Se dirigieron a miles de usuarios de España, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido.

FACUA.org
España-05/09/2008
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La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional de estafadores residentes en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén que, mediante el método del phishing se apoderó de más de 1,5 millones de euros en lo que va año, afectando a unos 12

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