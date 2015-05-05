Detenidas dos personas por vender entradas falsas para eventos en 13 provincias españolas
El fraude total cometido por los arrestados supera los 6.000 euros y las 60 personas afectadas.
Europa Press
España-05/05/2015
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Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a dos personas en esta comunidad por estafar a 61 personas a través de Internet ofreciendo entradas inexistentes para distintos eventos, alguno de ellos en Guadalajara y Cuenca. La estafa, por más de 6.000 eu