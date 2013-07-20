Detenido el creador de una 'app' de pago fraudulenta que aseguraba espiar conversaciones de WhatsApp
La aplicaciòn se llamaba WhatsAppSPY y se publicitaba para "espiar WhatsApp gratis". La Policía estima que en sólo dos meses puede haber ganado más de 40.000 euros
FACUA.org
España-20/07/2013
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un joven de 23 años que presuntamente estafó más de 40.000 euros con una falsa aplicación para smartphones para espiar conversaciones de mensajería instantánea.
WhatsAppSPY, que se pres