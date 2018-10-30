Detenido el presunto autor de la estafa masiva en la venta de entradas del último concierto de U2 en Madrid
Las pesquisas comenzaron cuando un varón vendió a través de internet dos entradas del evento y envió al vendedor un sobre vacío en el que debía de ir el importe acordado. Tras la denuncia, fue arrestado.
Europa Press
España-30/10/2018
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven como presunto responsable de una estafa masiva de venta de entradas del concierto de U2 celebrado el pasado 21 de septiembre en la capital.
La investigación se inició cuando un varón vendió a trav&eac